習近平同普京通電話　稱中俄關係「真金不怕火煉」

中國國家主席習近平12月28日晚間同俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）通電話，雙方互致新年問候並就兩國關係交換意見。

新華社12月28日稱中國國家主席習近平28日晚間同俄羅斯總統普京通電話，雙方互致新年問候，並祝中俄兩國人民新年愉快。

習近平指出，2020年對於中俄兩國和全世界都是極不平凡的一年。新冠肺炎（COVID-19）疫情大流行對人類生命安全形成空前挑戰，對世界經濟造成嚴重衝擊，世界進入動盪變革期。真金不怕火煉。危難時刻，中俄關係的獨特優勢和寶貴价值愈加凸顯。雙方守望相助，共克時艱，在涉及彼此核心利益問題上繼續堅定相互支持，體現了兩國高水平互信和友誼。兩國積極引領國際抗疫合作，順利推進共建「一帶一路」同歐亞經濟聯盟對接，共同慶祝世界反法西斯戰爭勝利暨聯合國成立75周年，在二十國集團、上海合作組織、金磚國家等多邊框架內發揮重要引領作用，成為維護國際公平正義、踐行多邊主義的中流砥柱。

習近平強調，中俄要以明年慶祝《中俄睦鄰友好合作條約》簽署20周年為契機，在更大範圍、更寬領域、更深層次上推進雙方合作。中俄關係具有強大內生動力和獨立價值，不受國際風雲變幻影響，不受任何其他因素干擾。中俄加強戰略協作，能夠有效抵禦打壓分化兩國的任何圖謀，並為維護國際公平正義築就堅固屏障。中方願同俄方堅定不移發展中俄新時代全面戰略協作夥伴關係，實現各自國家發展振興，為構建新型國際關係和人類命運共同體做出更大貢獻。

普京表示，今年雖然受到新冠肺炎疫情影響，俄中關係穩步發展，雙方相互支持抗疫，經貿、能源、科技等各領域合作持續推進。明年雙方將共同慶祝《俄中睦鄰友好合作條約》簽署20周年，這是俄中關係史上重要的里程碑。俄方堅定不移致力於推動俄中全面戰略協作夥伴關係高水平發展。我願同你繼續發揮戰略引領作用，確保俄中關係在新的一年裡得到新的發展。俄方願同中方繼續在涉及彼此核心利益的問題上相互堅定支持，密切在國際事務中的戰略協調與合作，為維護全球戰略穩定作出貢獻。

截至發稿，俄羅斯外交部尚未發布關於兩人通話的具體內容。