新冠肺炎｜日本首發現南非新冠病毒變種　患者抵達機場時無症狀

日本厚生勞動省12月28日表示，一名曾在南非逗留的30歲女性，在機場被檢測出感染新冠病毒（SARS-CoV-2）變種，這是日本境內首次發現來自南非的新冠病毒變種。

據日本時事通信社12月28日消息，日本厚生勞動省當天宣布，這名女性於12月19日抵達東京成田機場並且沒有出現症狀，後經日本國立感染症研究所詳細調查，該名女性於28日被檢測出感染了來自南非的新冠病毒變種。

消息還指出，在機場方面此前進行的檢測中，日本發現了來自英國的6人感染了正在英國擴散的新冠病毒變種，截至目前在日本的病毒變種感染者人數為15人。

據瞭解，英國衛生大臣夏國賢（Matt Hancock）12月20日表示，由變異病毒毒株引發的新冠肺炎（COVID-19）疫情「已經失控」，這是英國政府首次證實新冠病毒變種的存在。

日本厚生勞動省表示，一名30歲女性在機場被檢測出感染南非新冠病毒變種。 （路透社）

此後世界衛生組織（WHO）12月21日證實，南非發現了另一種變異新冠病毒，但該病毒與英國的新冠病毒變體無關。

另據美國約翰•霍普金斯大學（Johns Hopkins University）公布的實時統計數據顯示，截至發稿，日本累計確診新冠肺炎病例數為223,786例，其中3,152例死亡。