12港人潛逃｜英外相指12港人遭秘密審判　中國使館駁斥︰罔顧事實

英國外交大臣藍韜文（Dominic Raab）12月28日就「12名偷渡台灣途中被內地拘捕的港人於當天受審」一事發布了聲明，他批評中國的法治缺乏透明度並且呼籲中方能夠以公正且透明的方式審理此案，對此中國駐英大使館予以了駁斥。

據英國政府網站（GOV.UK）12月28日消息，英國外交大臣藍韜文當天發佈聲明稱，英方對12名身處深圳的香港人今日被「秘密」審判一事深感關切，他們僅僅是在三天前才得知開庭的消息，有來自英國以及一些國家的外交官員曾試圖旁聽，但被拒絕入內。

藍韜文還指出，這12名港人沒有與他們指定的律師見面的機會，此舉進一步引發了外界對中國內地在尋求法律顧問方面存在問題的質疑，英方希望中方能夠維護法治並且以公正、透明且滿足國際人權法基本要求的方式審理此案。

英國外交大臣藍韜文就「12名偷渡台灣途中被內地拘捕的港人於當天受審」一事發布了聲明。（AP）

這裏需要注意的是，藍韜文在聲明中並未提到此案的具體內容，也沒有對被吿人偷渡一事發表觀點。此外藍韜文還在社交媒體推特（Twitter）上轉發了這份聲明，他在推文中所用的措辭相對嚴厲。

另據中國駐英國大使館官網12月28日消息，使館發言人當天對此事發表聲明稱，有關人員涉嫌偷越或組織他人偷越邊境罪被依法起訴。部分港籍和深圳市人大代表、政協委員、新聞記者以及被告人親屬旁聽了審理。英方有關言論罔顧事實、混淆是非，中方對此表示強烈不滿和堅決反對。

聲明還指出，法律面前人人平等，任何人都不能凌駕於法律之上。中國是法治國家，有法必依，違法必究。中國司法機關依法辦案，不容歪曲、詆毀和干涉。中方敦促英方切實遵守國際法和國際關係基本準則，立即停止干涉香港事務，停止干涉中國內政，停止干涉中國司法主權。