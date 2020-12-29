美眾議院通過立法　將經濟紓困法案補貼金額提高至每人2000美元

美國眾議院12月28日通過立法，將最近簽署的新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）紓困法案中的直接援助補貼金額從600美元增加到2,000美元。

據美國《國會山報》12月28日報道，該法案以275票對134票獲得通過。根據審議程序，該法案需要三分之二多數通過。

報道稱，這次投票發生在特朗普（Donald Trump）上周批評紓困法案的直接支付補貼規模之後，這給立法的命運帶來了不確定性。特朗普在27日最終簽署了紓困法案，他在一份聲明中表示，他「吿訴國會，我希望減少浪費性支出，向美國人民提供更多資金，保證每個成年人可取得2,000美元，每名兒童獲得600美元」。

28日通過的這項法案將把對符合條件的成人和兒童的補助金額從600美元增加到2,000美元。收入不超過7.5萬美元的個人和收入不超過15萬美元的已婚夫婦將有資格獲得全額補貼。該法案還將允許成年家屬，如大學生、殘疾成年人和老年親屬，既有資格領取2,000美元的付款，也可以獲得3月份《關愛法案》（CARES Act）授權的500美元的付款。

據報道，稅收聯合委員會（Joint Committee on Taxation）估計，該法案將耗資約4,640億美元。超出此前支付600美元的1,640億美元的估計成本。

報道指出，民主黨人在眾議院就該法案進行辯論時，強調了特朗普對2,000美元直接支付的支持。眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）說：「美國總統在昨天簽署這項法案的時候，已經提出了他希望看到的東西，我希望參議院的共和黨人能夠認同這一觀點。」