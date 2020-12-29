美國防部發聲明回應拜登批評：所做工作遠超要求

在美國當選總統拜登（Joe Biden）抱怨過渡團隊工作遇到來自特朗普（Donald Trump）政府官員的阻礙，並點名提到國防部後，美國代理國防部長米勒（Christopher Miller）發聲明回應。

根據美國國防部網站12月28日發布的一份聲明，代理國防部長米勒表示，「國防部已經與400多名官員進行164次面談，並提供了超過5,000頁的文件，對188個訊息要求回應（RFI），這遠遠超過拜登的過渡團隊最初的要求。」

米勒指出：「國防部的努力已經超過最近3周內的行政部門，我們繼續為剩餘的過渡期安排額外的會議，並在我們的權限內回答任何訊息的要求。我們的國防部政治和職業官員一直以最高的專業精神，在緊迫的時間安排內支持過渡活動，他們將繼續以透明和合作的方式支持國防部的最佳傳統。美國人民對我的期望不亞於此，這也是我一直致力於做到的。

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米勒稱，國防部將繼續安排2021年1月初與高級領導人和職業官員的面談，還將協調節假日期間出現的任何緊急曲速行動（Operation Warp Speed）或與COVID-19有關的請求，並對與COVID-19疫苗分發相關的RFI提供響應。他表示，在12月28日至31日這一週，國防部計劃安排3次採訪，2次與新冠病毒有關，1次與網絡安全有關。

米勒表示，國防部將繼續支持與總統過渡法案、白宮和拜登-賀錦麗（Kamala Harris）過渡團隊諒解備忘錄以及國防部政策相一致的總統過渡。