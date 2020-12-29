拜登呼籲盟國聯手　在人權與科投及貿易問題抗衡中國

美國候任總統拜登（Joe Biden）12月28日表示，在美國與中國競爭並追究其在人權、科技與貿易等做出責濫用權力行為的責任之際，聯合志同道合夥伴捍衛共同利益與價值，將使美國處於更強而有力的位置。

拜登當天聽取其國安與外交團隊成員的簡報後發表談話說，在任何有關美中關係的議題上，不論是推動為中產階級打造的外交政策，包含能保護美國勞工、知識產權及環境的貿易經濟計劃，（抑或是）確保印太地區的安全與繁榮，去捍衛人權，「當我們身邊圍繞着對世界有相同願景的國家，我們將能更強壯，也更能有效（達成目標）」。

他稱，重建外交政策和國家安全是他上任後將面臨的關鍵挑戰。當面對包括氣候變化和新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情在內的全球性問題時，美國獨自行動並不能解決這些挑戰。美國佔全球經濟約25%，如果與民主盟友合作，會將美國的經濟槓桿加大一倍。

圖為美國候任總統拜登12月28日在特拉華州（Delaware）威爾明頓（Wilmington）皇后劇院（Queen theater）講話。（AP）

拜登想與其他國家一起合作制衡中國，其他國家領導人會有什麼想法？《華盛頓郵報》28日報道，曾避免讓中國生氣的數個國家，正向美國的強硬立場靠近。

該報稱那些國家在遏制中國在消費者、科技及敏感基建方面的准入。不過文中也提到，反對北京的力量是有極限的。中國經濟強大，意味着大部分國家都負擔不起對中國過度施壓的後果，而全球大部分地方都在期待中國資金去支持它們進行基礎建設，以及提新冠肺炎疫苗。此外歐洲國家亦與美國在一些事情上有意見不合，經常在對華政策上，迴避特朗普施壓以協調行動。