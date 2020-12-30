美國疫情｜逾210萬人已接種首劑疫苗　賀錦麗公開注射莫德納疫苗

即時國際
撰文：
最後更新日期：

美國候任副總統賀錦麗（Kamala Harris）12月29日公開接種新冠肺炎（COVID-19）疫苗，並透過電視台直播，希望增加民眾對疫苗的信心。美國疾病控制和預防中心（CDC）的數據顯示，美國有逾210萬人已接種首劑新冠疫苗。

賀錦麗當天接種由美國生物科技公司莫德納（Moderna）研發的新冠疫苗，她之後在Twitter發文感謝前線醫護人員、科學家與研究員，形容他們「讓這一刻變得可能」。她又呼籲民眾接種疫苗。

《每日郵報》報道，據美國CDC公開的數據顯示，截至12月28日早上9時，美國已分發超過1,144萬劑疫苗，有212.71萬人已經接種，政府並會在本周內將再分發多470萬劑疫苗。

報道指，美國官員本來承諾在2020年底前讓2,000萬美國人接種疫苗，如今此目標將未能達成。

↓想知其他國家民眾在疫情持續期間的生活，請點擊放大觀看：

新冠肺炎｜英國增逾5萬確診再創新高　長者開始接種第2劑輝瑞疫苗
新冠肺炎｜陷入抗疫困境的南非　為何祭出「禁酒令」？
新冠肺炎｜世衛專家：旅客接種疫苗後或仍需隔離　可能會繼續播毒
新冠肺炎｜Novavax疫苗在美國及墨西哥展開後期測試
X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。