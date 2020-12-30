美國疫情｜逾210萬人已接種首劑疫苗　賀錦麗公開注射莫德納疫苗

撰文：成依華
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美國候任副總統賀錦麗（Kamala Harris）12月29日公開接種新冠肺炎（COVID-19）疫苗，並透過電視台直播，希望增加民眾對疫苗的信心。美國疾病控制和預防中心（CDC）的數據顯示，美國有逾210萬人已接種首劑新冠疫苗。
賀錦麗當天接種由美國生物科技公司莫德納（Moderna）研發的新冠疫苗，她之後在Twitter發文感謝前線醫護人員、科學家與研究員，形容他們「讓這一刻變得可能」。她又呼籲民眾接種疫苗。
Today I got the COVID-19 vaccine. I am incredibly grateful to our frontline health care workers, scientists, and researchers who made this moment possible.— Kamala Harris (@KamalaHarris) December 29, 2020
When you’re able to take the vaccine, get it. This is about saving lives. pic.twitter.com/T5G14LtFJs
《每日郵報》報道，據美國CDC公開的數據顯示，截至12月28日早上9時，美國已分發超過1,144萬劑疫苗，有212.71萬人已經接種，政府並會在本周內將再分發多470萬劑疫苗。
報道指，美國官員本來承諾在2020年底前讓2,000萬美國人接種疫苗，如今此目標將未能達成。
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