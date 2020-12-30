美國疫情｜逾210萬人已接種首劑疫苗　賀錦麗公開注射莫德納疫苗

美國候任副總統賀錦麗（Kamala Harris）12月29日公開接種新冠肺炎（COVID-19）疫苗，並透過電視台直播，希望增加民眾對疫苗的信心。美國疾病控制和預防中心（CDC）的數據顯示，美國有逾210萬人已接種首劑新冠疫苗。

賀錦麗當天接種由美國生物科技公司莫德納（Moderna）研發的新冠疫苗，她之後在Twitter發文感謝前線醫護人員、科學家與研究員，形容他們「讓這一刻變得可能」。她又呼籲民眾接種疫苗。

Today I got the COVID-19 vaccine. I am incredibly grateful to our frontline health care workers, scientists, and researchers who made this moment possible.



When you’re able to take the vaccine, get it. This is about saving lives. pic.twitter.com/T5G14LtFJs — Kamala Harris (@KamalaHarris) December 29, 2020

《每日郵報》報道，據美國CDC公開的數據顯示，截至12月28日早上9時，美國已分發超過1,144萬劑疫苗，有212.71萬人已經接種，政府並會在本周內將再分發多470萬劑疫苗。

報道指，美國官員本來承諾在2020年底前讓2,000萬美國人接種疫苗，如今此目標將未能達成。

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