新冠肺炎｜陷入抗疫困境的南非　為何祭出「禁酒令」？

南非新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情加劇，政府12月28日宣布一系列防疫措施，包括實施晚九朝六宵禁，強制在公眾地方戴口罩，及停售酒精飲品等。因新冠疫情停售酒精飲品雖然並非首次，但為何需要停售？因為酒精會令疫情加劇？

圖為12月29日，南非約翰尼斯堡郊區的一個街上，途人把口罩綁在身上，未有戴上。（Reuters）

南非早在4月第一次實施封城抗疫措施時，就一度禁售酒類飲品。禁令在8月解封，這次是第二次南非實施禁酒。禁酒令在印度和肯亞亦有實施，酒精似乎與疫情有一定關係，儘管目前未有證據指酒精會令疫情或病情加重。

南非之所以禁酒，其中一個理由是醫院病床需要。疫情令醫院超出負荷，因酒精出現的相關事故只會為醫療系統製造更多不必要的壓力，禁酒目的是讓醫院騰出空間治療新冠肺炎。

酒精是南非的經濟收入來源之一，釀酒業佔南非經濟收入的百分之三，但蓬勃的釀酒市場在社會保障和措施不足，貧富懸殊的環境下，濫用酒精造成大量的社會問題。

在8月禁酒令解封後，醫院急症室求診的人大增一倍，其中85%的人與酒精中毒有關，由跌傷、撞車、遭搶劫受傷到甚麼都有。有當地的醫院指出，有時根本不知道病人是如何撞至頭破血流。

疫情下很多人被要求留在家中，而酒精成為了解愁的方法之一。根據英國Alcohol Research UK在4月份的一個調查，在封城下多了21%的人增加酒精消費，加拿大同樣的研究亦得出類似的數字。疫情令南非更多人消費酒精，造成更多的問題。

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濫用酒精只是南非問題的一個寫照，南非作為一個非洲最富有的國家之一，出現奇怪的現象：南非因收入太高不符合國際支援貧困國家購買疫苗的標準，但因國內貧富過分懸殊，一半以上的人口完全不知道何時才能獲分疫苗接種。

南非是疫苗實驗國家之一，理論上可以額外獲得一定配額的疫苗作為報酬，但實際能獲得多少至今未有答案。政府亦未有具體指出何時和購得多少的疫苗，若政府無法提供免費疫苗，最終可能只有國內富有的白人能接種，窮人根本付不起注射費。2021年這個問題將會持續困擾南非，即使這一波的疫情過去。