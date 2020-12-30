新冠肺炎｜世衛：過度使用抗生素或出現超級性病

英國《太陽報》12月21日引述世界衛生組織（World Health Organisation）代表指出，新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情期間過度使用抗生素或導致病毒變種，出現難以治癒的「超級淋病」（super gonorrhoea）。

報道指出，全球很多新冠肺炎患者根本不需要服用抗生素。美國一項研究指出，71%的患者獲處方抗生素，但其實只有4%患者真正需要。英國同樣有四分三疑似或確診住院患者獲開出抗生素，但只有少於1%的患者有感染的情況。

世衛發言人表示，疫情初期，醫生用治療呼吸道感染的抗生素阿奇黴素（azithromycin）治療新冠肺炎，加上疫情期間，性病服務暫停，意味更多性病個案沒有正確診斷，更多人自行用藥。他指出，過度使用抗生素或導致淋病產生抗藥性，導致出現超級淋病或對現行抗生素有高度抗藥性的淋病。

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全球每年有逾9,000萬宗淋病個案，增加17%。雖然大部份個案來自非洲，但西方國家增長速度驚人。根據美國疾病控制和預防中心的數字，自2014年起，感染個案增加63%，未來10年最多有近500萬人感染。歐洲感染率最高的英國則或於2030年前每年增加42萬宗新個案。