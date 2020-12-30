也門亞丁港機場受襲至少22死50傷　總統府附近再發生爆炸

也門亞丁機場12月30日發生大規模爆炸和槍擊事件，死亡人數已增至22人，另有50人 受傷。路透社30日引述2名當地居民及媒體報道，亞丁總統府附近發生一下爆炸巨響。之前在機場襲擊中全身而退的聯合政府內閣成員正身在總統府內。

機場爆炸發生時，一架載有也門聯合政府人員的飛機從沙特阿拉伯利雅得飛到亞丁，並在機場降落。消息人士稱，新內閣成員沒有人在爆炸中受傷。路透社30日引述當地保安消息人士稱，有3枚迫擊炮落在機場大堂。

機上人員包括聯合政府總理阿卜杜勒-馬利克（Maeen Abdulmalik）、沙特駐也門大使賈比爾（Mohammed Said al-Jaber）等。目擊者及沙特媒體報道，他們已被轉送到市內的總統府。

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也門總統哈迪（Abd-Rabbu Mansour Hadi）26日主持宣誓就職儀式。他與南方分離份子組成聯合政府，24名部長中的23人出席當天舉行的儀式。阿卜杜勒-馬利克和政府部長們幾天內返回也門臨時首都亞丁，正式開展工作。

哈迪18日簽署總統令，宣布與南方過渡委員會組建聯合政府。分析人士認為，聯合政府的組建是外部勢力博弈的結果，但新政府能否徹底結束也門內戰，改變也門南北割據的狀態仍待觀察。