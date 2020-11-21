聯合國：也門面臨數十年全球最嚴重饑荒危機　籲國際社會幫忙

聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）11月20日發表聲明警告，中東國家也門（Yemen）正面臨幾十年來世上最嚴重饑荒危機，呼籲國際社會採取緊急行動，避免災難發生。

數百萬人或會喪生

根據《聯合國新聞》，古特雷斯在聲明強調，在經歷5年多殘酷內戰後，若不立即採取行動保護遭受重創和飢餓的平民，數百萬人可能會喪生。聯合國11月17日從中央應急基金發放1億美元，協助以7個國家應對日益增長的饑荒威脅，這些國家被視為遭受饑荒風險最大的國家，包括也門。

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古特雷斯又表示，一系列因素造成饑荒，包括與2018年和2019年相比，2020年聯合國協調救濟行動的資金大幅減少，無法維持對也門經濟的外部支持，特別是在穩定也門貨幣里亞爾的價值方面。古特雷斯還表示，蝗蟲和洪水正在使問題變得更嚴重。

古特雷斯敦促國際社會就這些問題採取緊急行動，以避免災難發生，並要求各方避免採取任何可能使嚴峻局勢進一步惡化的行動。聯合國新聞提到，據報美國政府正考慮把也門胡塞武裝定為恐怖組織，此舉勢將為人道機構向數百萬平民提供拯救生命援助的行動設置極大的障礙，使援助行動陷入進退兩難境地。

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