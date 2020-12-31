韓國疫情｜首爾看守所累計819人確診　拘留犯隔鐵窗舉紙牌求救

韓國的新冠肺炎（COVID-19）疫情升溫，首爾東部看守所爆出愈來愈多確診個案，在12月30日升至累計819人確診，其中1人死亡，創下當地單一設施確診病例最高紀錄。有拘留犯隔着鐵窗向街外舉紙牌求救。

韓聯社報道，自首爾東部看守所一名職員11月27日最早確診感染以來，該看守所到12月15日共出現15宗確診。至12月18日起，政府對職員和在押人員展開先後三次檢查，目前累計確診已升至819宗。若以該看守所12月18日有2419人計算，819人確診意味有逾30%人染疫。

↓有拘留犯隔着鐵窗向街外舉紙牌籲「請救救我們，因疾病管理本部指示，8名確診者關在一起」↓

(LEAD) Coronavirus : 762 personnes contaminées dans une prison à Séoul, un mort parmi les détenus https://t.co/QXJuSYUNH0 — Agence Presse Yonhap (@Yonhapfr) December 29, 2020

報道指，政府人員曾把部分拘留犯移送至其他看守所，但及後移送者內又出現多宗確診病例，部分確診患者又曾出庭受審，令疫情恐有進一步蔓延風險。在12月28日，首爾看守所把其中345名確診病人移送至慶尚北道北部第二監獄。

韓國被指向拘留者發放口罩的數目不足，韓國法務部回應稱，由於預算關係，無法每天向拘留者發放口罩，當地也有部分在押人員的家屬在網上表達不滿稱，該看守所在一個房間內關押8名確診者，且不提供任何治療。

在確診患者中，有1人死亡，為一名重症血液透析患者，患有糖尿病等長期疾病，他在12月24日獲釋後就醫，12月27日死亡。

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