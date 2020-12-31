美國大選｜國會1月6日點算選舉人票　特朗普籲支持者前往華盛頓

美國國會將在2021年1月6日點算美國大選的選舉人票，正式認證大選結果。部分總統特朗普（Donald Trump）的支持者已準備在當天示威，特朗普12月30日在Twitter發文，呼籲支持者屆時前往首都華盛頓特區。

That』s why Mike was number one in his class at West Point! https://t.co/hldYAphqmM — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 11, 2020

特朗普在推文用大寫字母寫道「1月6日，我們在華盛頓見」。

在這條推文的評論區可以看到部分美國民眾轉發的一則疑似由某些支持特朗普的團體發佈的聲明，要求各地民眾在1月6日當天前往華盛頓或各州首府，要求政府對大選中存在的「欺詐行為」採取行動，否則「我們人民」（We The People）就強迫其採取行動。

聲明還提醒人們準備好食物、對講機、頭盔等物品，因華盛頓屆時將會陷入「停擺」。此外還有消息稱，包括右翼組織「驕傲男孩」（Proud Boys）在內的一些支持特朗普的團體屆時將在華盛頓發起大規模抗議活動。