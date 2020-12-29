特朗普「黨內獨裁」已經終結

隨着大選敗選以及戰選舉結果的法庭訴訟接連失敗，美國總統特朗普（Donald Trump）和共和黨建制派之間的關係開始變得冷淡，預示着他綁架黨內民意的日子已經結束。

12月28日，美國國會眾議院以322比87的投票結果推翻了美國總統特朗普對2021年總額超過7,400億美元的《國防授權法案》（National Defense Authorization Act）的否決。接下來，共和黨控制的參議院將於12月30日為此進行投票，該投票同樣需要三分之二絕對多數投票，才能徹底推翻特朗普的否決，從而使得該法案成為首個在特朗普反對的情況下成為美國法律的立法。

這是特朗普敗選後遭遇的來自國會的另一波制衡，也是共和黨首次集中和特朗普切割。此次在眾議院的投票中，投了支持票的共和黨人超過100人。他們還和民主黨人一道投票批准向許多美國人每人發放2,000美元的經濟刺激支票。可以說，在抗疫援助和提振經濟方面，絕大多數共和黨議員開始和民主黨合作，加入到了反對特朗普的行列中。

共和黨和特朗普之間的切割是相互的。由於國會兩院一定數量的共和黨人開始承認拜登（Joe Biden）勝選，加上黨內反對特朗普通過訴訟推翻大選結果的聲音越來越大，特朗普開始疏遠共和黨建制派，規劃自己離任後的政治生活。與此同時，面對丟掉權力的特朗普，共和黨也在伺機切割，避免特朗普負面形象拖累該黨。

這種黨內分裂近來愈發明顯。之前共和黨高層和民主黨人就疫情紓困法案達成共識後，特朗普突然以「派錢」金額太少為由拒絕簽字。要知道，特朗普執政四年來，在履行財政責任方面，特朗普一直主張該省則省，和共和黨不謀而合。此次特朗普在下台前改變姿態，甚至靠向民主黨人的開支立場，這讓共和黨人倍感尷尬。特朗普在12月27日簽署了紓困法案，只是出於兩黨壓力及疫情救援的緊迫。

在共和黨領導層中，眾議院少數黨領袖麥卡錫（Kevin McCarthy）投票支持了2021年國防授權法案，但他又反對眾議院推翻特朗普的否決。這體現了他對特朗普的順從。很多共和黨黨內的特朗普支持者，也是這樣一種姿態。共和黨領袖麥康奈爾（Mitch McConnell）自從承認拜登勝選後，就遭到了特朗普的攻擊。

一面是向特朗普保持忠誠度，一面是要在國安及大是大非問題上向黨內看齊。這是多數共和黨人不得不把握的平衡。此次眾議院100多名共和黨人支持疫情紓困法案，支持推翻特朗普對國防授權法案的否決，體現了特朗普黨內權威的下降。

其實，特朗普拒絕公開承認拜登勝選，拒絕邀請拜登到訪白宮，拖延拜登提名人的參議院聽證審核，甚至故意為拜登過渡團隊接手工作設置障礙，這些在共和黨建制派看來都是「反民主」的行為，對共和黨傷害很大。如果共和黨繼續容忍和遷就特朗普，只會讓共和黨的「特朗普化」印記更為深刻。特朗普任何濫權、獨裁的標籤，都有可能被貼給共和黨。

但黨內權威下降並不代表特朗普對共和黨的影響力就此消失。

驢象兩黨是分裂的，共和黨內部也是分裂的。除了殘留的茶黨勢力外，現在的共和黨分為兩派，一派是特朗普支持者，或者特朗普化的共和黨人，另一派是傳統共和黨人。這兩派人遍布於國會兩院及政府部門。

2020年7月20日，美國總統特朗普在白宮同參議院共和黨領袖麥康奈爾會面。兩人當時在抗疫救助方面的立場「表面上」一致。（AP）

今年眾議院選舉，共和黨人奪回的多數席位，很多都是特朗普的支持者。而喬治亞州和亞利桑那州「翻紅」趨勢明顯，就是黨內外反對特朗普勢力推動的結果。

但是，即便共和黨黨內對特朗普的忠誠度下降，或者部分黨員在特朗普離開白宮後向中間靠攏，特朗普對共和黨的影響力依然會存在，尤其是特朗普對草根保守選民的吸引力很有可能會持續一段時間。現在國會當中力挺特朗普的參議員或眾議員，或多或少也有些權力運用上的「投機」。考慮到2022年中期選舉席位改選，他們也寄望於特朗普影響力幫助他們連任。

尤其是極端右翼議員，依然對特朗普抱有期待。即便是魯比奧（Marco Rubio）、柯頓（Tim Cotton）對2024年大選抱有野心的議員，也要考慮特朗普影響力。即便特朗普不參加2024年大選，他們也要考慮到伊萬卡（Ivanka Trump）等特朗普家族成員的潛在挑戰。

總之，四年來，特朗普執政已經動搖了美國憲政根基，導致法制與司法的公正以及權力的有效制衡難以得到保障，總統權威和國家形象亦受損害。而掌權後的共和黨基本上對特朗普言行採取了遷就和默許的態度，導致傳統保守派抱怨共和黨被特朗普綁架，自由派抱怨美國被「一黨獨大」統治。

特朗普敗選後，共和黨建制派開始切割。這對共和黨來說是一次重新整合、自我救贖的機會。共和黨究竟會不會成為被柯頓這樣的極端派綁架的政黨，亦或是受「特朗普主義」影響繼續走民粹和民族主義的路線，還是會迴歸到羅姆尼（Mitt Romney）和麥凱恩（John McCain）當年引領時的温和狀態，今後四年或見分曉。