默克爾任內最後一次新年致辭　形容2020是執政生涯最艱難一年

現年66歲的德國總理默克爾（Angela Merkel）12月31日發表其總理任期內最後一次的新年致辭，她將對抗新冠肺炎（COVID-19）疫情的工作稱為「政治、社會和經濟界面臨的世紀挑戰」，呼籲民眾此時應團結抗疫。

「最艱難的一年」

據《德國之聲》12月31日報道，德國總理默克爾當天發表新年致辭，她指出2020年是她15年執政生涯中最艱難的一年，儘管疫苗給人們帶來了希望，但人們付出最大的努力為控制疫情做貢獻，因為除了疫苗，最有效的手段掌握在人們自己手中。

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默克爾表示，2020年出現了一種前所未有的病毒，它不但入侵了人們的身體，而且還侵入了人們的生活，導致德國處於艱難時期並且未來很長時間都會如此，但這一年同樣也是很多人超越自己並默默無聞做出貢獻的一年，正是因為這些人的努力，民眾的正常生活才能持續。

陰謀論錯誤和危險

默克爾指出，在這令人窒息的一年即將結束之際，人們有必要反思與悼念。她能夠想像那些失去親人的人以及如今仍在忍受疾病後遺症的人，當他們面對病毒被一些「無藥可救的人」質疑與否認時是何等痛苦，而那些陰謀論不僅錯誤和危險的，同時也是冷漠自私和殘酷的。

默克爾將不會參加2021年9月舉行的議會選舉，她指德國在新一年裏不會僅僅致力於抗疫，因為世界加速發生根本變化並非隨着疫情的開始，人們應敢於利用其所有的力量與創造力開拓未來。