歐州領袖協調反恐　馬克龍默克爾推動收緊神根邊境管制

法國和奧地利接連發生恐怖襲擊。歐洲領袖舉行視像會議，討論反恐策略，其中法國和德國推動收緊歐盟邊境管制。法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）11月10日表示，極端主義襲擊是「歐洲的實際情況」。

馬克龍、德國總理默克爾（Angela Merkel）、奧地利總理庫爾茨（Sebastian Kurz）、荷蘭首相呂特（Mark Rutte）和歐盟領袖舉行會議。馬克龍表示，應對恐怖主義和激進行為的措施必須一致、經過協調和迅速。

馬克龍強調有需要建立共用的數據庫，並改善警方合作。他提到，有意改革神根免簽證旅遊區的對外邊境管制，並提出收緊互聯網限制，如有恐怖主義內容出現，應該於一小時內撤走。

默克爾認同馬克龍收緊邊境管制的建議，指有需要知道進出神根區的人士。庫爾茨指，要更好應對被囚的前聖戰份子，形容即將出獄的他們是「計時炸彈」。呂特則強調要停止不良外國融資，進一步打擊極端主義。

法國巴黎上月有教師因為展示伊斯蘭教先知穆罕默德的漫畫被人斬首，尼斯有伊斯蘭極端份子於教堂殺害三人。奧地利維也納上周有曾試圖加入恐怖組織的人開槍殺死四人。尼斯和維也納襲擊的兇徒都是於神根國家自由活動。