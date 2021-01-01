2021新年｜日皇德仁發表元旦演說　感激醫護呼籲國民互助

日本天皇德仁和皇后雅子1月1日透過宮內廳發布影片，恭賀新禧，代替新年一般朝賀。德仁感謝有份對抗新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情的醫護，並呼籲國民互相關心和幫助。

德仁擔心醫護的負擔愈發嚴重，稱感染者、醫護乃至家人面臨歧視和偏見等問題，情況也使人擔憂。他還提到就業形勢惡化等問題，並對因為失去工作和住處而陷入困窘或深陷孤獨的人尤其擔憂。

德仁提到人類克服瘟疫和災難的歷史，並表示「衷心期待疫情平息能與大家再度直接會面的日子」，強調「由衷祝願今年對大家而言是滿懷希望向前邁進的一年」。他還向7月因為暴雨失去家人和住處的人表達慰問。

雅子表示，「衷心祈願（今年）對大家而言是平穩的一年」。這是德仁即位後首次發布視像演說。平成天皇明仁曾兩次發布視像演說，但沒有皇后陪同。

日本皇室每年新年都會於皇宮露台接受國民祝賀，通常1月2日舉行。宮內廳今年因應疫情取消活動。宮內廳透露，長6分45秒的視像演說12月28日在赤坂御所錄製。德仁對國民講話就像直接會面那樣，不戴口罩，也沒有看手頭草稿。

首相菅義偉元旦日也發表新年賀辭。他表示疫情和經濟狀況依然嚴峻，誓要阻止疫情進一步蔓延，「徹底守護國民的生命和生活」。對於東京奧運，他表明今年夏季舉辦將如期舉行，強調「將為了實現安全安心的奧運，切實推進準備工作」。