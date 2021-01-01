2021新年｜東京澀谷人潮不再　首爾鐘閣無聲倒數　平壤辦表演活動

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情持續，今年除夕和元旦變得不再一樣。繼澳紐後，亞洲不同地方陸續踏入新一年。日本東京澀谷街頭不再舉辦倒數活動顯得冷清；韓國首爾取消跨年例行敲鐘儀式；朝鮮平壤則依舊歌舞昇平。

東京都確診個案除夕當日創新高。以往澀谷車站對開都會有逾10萬人聚集參加跨年活動，今年因為疫情取消活動，大型廣告牌提早「熄燈」，鐵路不提供通宵列車服務。澀谷路口現場有警員駐守。很多寺廟和神社除夕夜關閉，避免人群聚集，但不少人元旦清早前往神社參拜。

▼想了解日本、韓國和朝鮮如何迎接新年，請點擊以下圖輯：

+ 4 + 4 + 4

首爾街頭同樣顯得特別冷清。以往跨年夜都會聚集不少人的弘大、明洞、梨泰院等鬧市的餐廳都因為防疫規定必須在晚上9點結束堂食，道路幾乎不見人跡。首爾市光化門附近的普信閣舉行的除歲敲鐘儀式取消，改為錄播敲鐘影片。不過午夜時分普信閣前廣場也有少數民眾聚集，默默迎接新一年來臨。

平壤金日成廣場則舉辦大型跨年活動。沒有戴口罩的表演者於舞台載歌載舞，部份人身穿傳統韓服。觀眾雖然有戴口罩，但彼此沒有保持社交距離。除了歌舞表演以外，大會還放煙花慶祝。朝鮮新聞網（NK News）記者指，活動規模似乎較往年小。