2021新年｜紐約時報廣場水晶球降落　直播表演倒數跨年

全球不同地方陸續踏入新一年。個別國家和城市因應新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情取消或縮減跨年慶祝活動規模，例如紐約時報廣場（Times Square）雖然仍然有降球倒數新年，但警員封鎖現場避免人群聚集。

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時報廣場降下水晶球跨年的傳統始於1907年。1942年至1943年第二次世界大戰期間曾因夜間熄燈防範空襲而中斷，但這兩年時報廣場仍湧入不少人歡慶新年到來。

時報廣場跨年活動主辦單位9月宣布不開放一般民眾入場。周邊街道封鎖範圍縮小，橫跨數個街區的廣場一片空曠，只有警員、媒體、工作人員和數百名幸運獲邀的民眾參加。

活動照例從傍晚6時開始，歌手Gloria Gaynor、Pitbull和Jennifer Lopez先後登台獻唱，和Andra Day按照依傳統於接近午夜時翻唱約翰連儂（John Lennon）名曲《Imagine》。

主辦單位邀請醫護人員、必要行業工作者等「2020年英雄」（Heroes of 2020）擔任特別嘉賓，但跨年前他們留在原位，未與紐約市長白思豪（Bill de Blasio）一同登台按下啟動倒數60秒降球程序的按鈕。