中國疫苗被指走私日本　中國不滿報道未經核實與妄加評論

2021年伊始一則中國疫苗被走私到日本的報道引發輿論關注。對此，中國駐日本大使館對日媒報道表達不滿。

中國駐日本大使館網站1月1日消息，駐日本使館發言人就日媒報道「中國製造」疫苗流入日本答記者問。

日本記者引述個別日本媒體報道稱，一些據稱是「中國製造」的新冠疫苗被帶入日本，日本國內已有人接種上述疫苗，問中方對此是否知情，是否會採取相應措施。

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中國駐日本使館發言人稱，中國政府高度重視疫苗生產和流通安全，嚴格執行疫苗全流程管理，願同各國共同打擊整治疫苗製假售假、非法外流等違法犯罪行為，切實保障疫苗研發、生產、流通、使用安全，確保新冠肺炎（COVID-19）疫情防控工作有序開展。

中國駐日本使館發言人稱，「我們對個別日本媒體未經核實有關情況即對中國新冠肺炎疫苗對外合作妄加評論表示強烈不滿，希望有關媒體切實承擔傳媒責任，確保涉華報道真實、客觀，避免對日本民眾形成誤導。」

《每日新聞》1月1日報道稱，自2020年11月起，有18人已接種該些走私疫苗，他們當中包括大企業經營者與富人。

報道稱，與中國共產黨幹部有交情的「中國顧問」，把該些疫苗帶到日本，此舉可能觸犯當地法律。

報道提到，每人打一劑約需1萬日圓，有科技企業社長以匿名身份接受訪問時稱，他與一名經常往來中日之間的中國男子有交情，對方勸他施打疫苗，他之後在東京都品川區的一間診所內接種，標籤顯示屬中國醫藥集團所製造的疫苗。