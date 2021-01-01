新冠肺炎｜內地擬需漁民打疫苗才可登岸　業界促港府安排優先接種

內地政府擬要求本港漁民接種新型肺炎疫苗後，才可在內地登岸。漁農界立法會議員何俊賢指，接到內地當局的諮詢文件，考慮要求漁民接種疫苗。然而他指疫苗接種人士年齡上限為59歲，惟行內20%至30%漁民歲數高於60，「未必可以全船人打（疫苗），操作上有困難，但可以理解。」他又表示，正爭取港府安排漁民可如跨境貨櫃司機一樣，優先接種疫苗。 本港有漁民團體指雖然內地當局可安排漁民可優先接種疫苗，但赴內地接種上岸前須進行檢疫，期間無法工作；而一個漁民的費用已涉及近一萬元，直言做法令業界感困擾。

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何俊賢：內地要求接種疫苗才可上岸

何俊賢表示，得悉內地有關部門正考慮要求漁民接種疫苗後才可登岸，現時在諮詢程序。他認為內地要求是合理安排，「業界都知係抗疫大局，會遵守要求。」目前內地讓漁民可優先接種疫苗，但年齡上限為59歲，「未必可以全船人打（疫苗），操作上有困難，但可以理解」。

何又解釋，現時如漁船航跡顯示沒有在港靠岸，漁民可在海上檢疫；如在港上過岸，則要赴酒店檢疫14日。何指目前正向港府爭取漁民亦可優先接種疫苗，惟暫時未有回音。

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漁業聯盟主席：赴內地注射料花費萬元

香港漁業聯盟主席助理姜紹輝認為，內地要求漁民接種疫苗後才可登岸「都無得反對，如果打完上岸唔使檢疫都好」。惟他擔心漁民要赴內地打疫苗亦要進行檢疫；如須上岸赴指定酒店檢疫，更要支付大筆費用，「一個船員如果檢疫足14日都可能要成萬蚊，仲損失埋工作嘅時間；收入少咗，支出反而多咗。」

姜希望港府可安排漁民亦可優先接種疫苗；以及如可證明短期內沒有在港登岸，內地方面可免除檢疫要求。