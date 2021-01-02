新冠疫苗｜英國允混合接種不同藥廠疫苗　美國專家批英官放棄科學

英國就新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）公布最新疫苗注風指南，容許疫苗「混合接種」，暗示人們可分別施打不同藥廠的出品2劑疫苗。美國疫苗專家稱，需有證據證明此舉有效，並批評英國官員已完全放棄科學。

英國自12初開始進行疫苗注射計劃。現時英國可供接種的，是美國藥廠輝瑞（Pfizer）與德國生物新技術公司（BioNTech） 聯手研發的疫苗，以及英國藥廠阿斯利康（AstraZeneca）及牛津大學（University of Oxford）聯合研發的產品。

英國批准牛津-阿斯利康疫苗後，12月31日也更新接種指南，稱如有需要，接種者可接種不同藥廠疫苗——政府專家甚至在想，接種者有可能因此得到更好的保護。不過不論專家及官員都同意，這種想法仍是一個有風險、未經測試的策略。

如未能取得與第一劑一樣（生產商）的疫苗，或是不知已接種的第一劑疫苗（來自什麼生產商），為完成接種時間表，以當地有供應的一劑產品（注射）是合理的。 已更新接種指南

英國新冠肺炎疫情：圖為1月1日，英國貝爾法斯特一名男子走在街上，旁邊的設施上有反疫苗塗鴉。（Reuters）

科學媒介中心（Science Media Centre）12月8日引述英國新冠疫苗工作小組負責人賓厄姆（Kate Bingham）近期在一個簡報稱，這個意念是將免疫反應擴至最大，以保護人們。

美國康奈爾大學（Cornell University）疫苗專家摩爾（John Moore）稱在建議這麼做之前，需更多證據去證明它真的有用。《紐約時報》在1月1日的報道中引述摩爾稱，英國的官員「看來已完全放棄科學而現只是在嘗試用瞎猜去擺脫混亂。」