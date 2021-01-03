新冠肺炎｜以色列4人接種後死亡　官方稱3宗與疫苗無關1宗調查中

以色列自2020年12月底開始新冠肺炎（COVID-19）疫苗施打計劃後，該國至今有超過100萬人接種由美國藥廠輝瑞（Pfizer）與德國生物科技公司BioNTech合力研發的新冠疫苗（簡稱輝瑞疫苗），佔全國人口逾1成。當地媒體報道，有4宗民眾在接種後死亡的個案出現，官方指3宗與疫苗無關，剩餘1宗仍在調查。

以色列總理內塔尼亞胡（左）2020年12月19日公開接種新冠疫苗，並形容是「令人振奮的時刻」（AP）

接種比率領先全球

英國廣播公司（BBC）報道，以色列的人均接種新冠疫苗比率領先全球，在每100人中，有11.55人接種，高於第二、第三位的巴林（3.49人）與英國（1.47人）。

以色列的疫苗接種計劃自12月19日開始，每日大概有15萬人接受注射，優先接種者為60歲以上年長者、醫護人員等。

4人接種後死亡

《以色列時報》指，當地有4宗民眾在接種後短期內死亡的個案，在其中3宗，當地衞生部、醫生與死者家人均認為與疫苗無關，至於第4宗仍在調查中，涉事者為一名有長期病患的88歲老人。

根據當地媒體報道，首宗接種後死亡個案為一名75歲老人，他在接種後半小時內並沒有出現任何問題，於是離開診所，但在返家後不久昏迷，醫生指他死於心臟衰竭，衞生部認為事件與疫苗無關，該老人生前有心臟病及癌症。目前未知其餘2宗個案的患者身份。

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240人接種後確診

《以色列時報》又提到，在近100萬名接種者中，約有240人在接種後的數天內確診感染新冠病毒，報道指，輝瑞疫苗會在民眾接種第1劑的8至10天後產生作用，而且需到接種第2劑後，才能完全發揮效用。

當地衞生部指，民眾在接受注射後的常見副作用為虛弱、頭暈與發燒，共有319宗個案，也有5人報告稱出現腹瀉，另有293人出現疼痛、腫脹等症狀，14人出現過敏反應如喉嚨和舌頭腫脹，26人出現與神經系統有關的症狀。衞生部稱，在通報出現副作用的民眾中，僅有51人求醫。

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