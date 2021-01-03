新冠肺炎｜以色列據報約240人在接種疫苗後染疫

今日俄羅斯（RT）1月1日援引以色列第13頻道新聞（Channel 13 News）消息稱，在接種完美國輝瑞公司（Pfizer）與德國生物新技術公司（BioNTech）聯合研發的疫苗後，約有240名以色列人確診新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）。

報道稱，以色列衛生當局所依賴的這種聯合疫苗不含冠狀病毒，也不會感染接種者。但是藥物中的遺傳密碼需要時間來訓練免疫系統識別和攻擊疾病。疫苗需打兩針，根據研究，在第一次注射後8至10天，對新冠肺炎的免疫力才會增加，最終達到50%。在第一次注射後的21天內開始進行第二次注射，一周後，才能達到宣稱的95%的免疫力，而即使疫苗發揮了最大的潛力，仍然有5%的機會被感染。

報道這些數據的以色列新聞媒體敦促公眾保持警惕，在接種第一針疫苗後的1個月內嚴格遵守所有新冠肺炎預防措施。

以色列目前正在進行大規模的疫苗接種項目，已有超過100萬（佔總人口近12%）的人接種了輝瑞和生物新技術聯合研發的疫苗。

RT報道指出，其中約千分之一的接種者出現了輕微副作用，包括虛弱、頭暈和發燒，以及注射部位的疼痛、腫脹和發紅。當地衛生部門表示，其中幾十人在接種後需要就醫。

報道稱，以色列自12月20日開始接種疫苗以來，至少有4人在接種疫苗後不久死亡。不過衛生部門稱，3宗死亡個案與疫苗無關，第4宗是一名有基礎疾病的88歲老人，死亡原因目前正在調查中。