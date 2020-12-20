【新冠肺炎】以色列總理內塔尼亞胡公開接種輝瑞疫苗

以色列購入美國藥廠輝瑞（Pfizer）與德國生物科技公司BioNTech研發的新冠肺炎（COVID-19）疫苗後，總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）12月19日公開接種，並由電視台直播過程。當地12月20日起將讓醫護人員開始注射疫苗。

71歲的內塔尼亞胡表示，他希望作為榜樣做全國首位接種新冠疫苗者，以鼓勵民眾注射疫苗。他稱「我相信這款疫苗」，又形容接種是「令人振奮的時刻」。

在接種後，內塔尼亞胡將接受半小時監察，以防他一旦出現過敏反應。以色列衞生部長埃德爾斯坦（Yuli Edelstein）也在同一天接受注射。

以色列總理內塔尼亞胡（左）公開接種新冠疫苗，並形容是「令人振奮的時刻」（AP）

以色列衛生部發表聲明稱，國內10家醫院和疫苗接種中心將從12月20日起為醫療人員注射疫苗。然後在一周內，接種對象將陸續擴大至大眾，先由60歲以上年長者開始。

以色列已向輝瑞（Pfizer）及BioNTech訂購800萬劑疫苗，首批疫苗於約10天前運抵以色列。以色列還與美國生物技術公司莫德納（Moderna）簽約購買600萬劑疫苗，預計2021年交貨，總共有1400萬劑疫苗可供國內使用。

截至12月19日，以色列有37.24萬宗確診病例，3,070人染疫死亡，當地人口為約900萬。

↓想知道其他國家民眾在疫情持續期間的生活，請點擊放大觀看：