伊朗和伊拉克悼念蘇萊曼尼遇害1周年　兩國民眾上街

伊朗伊斯蘭革命衛隊下屬「聖城旅」指揮官蘇萊曼尼（Qasem Soleimani）遇害一周年之際，伊朗和伊拉克先後舉行儀式悼念。而這也發生在伊朗與美國在海灣地區緊張關係升級之際。

據土耳其國家通訊社阿納多盧通訊社（Anadolu Agency）1月1日報道，德黑蘭當天舉行了為期一周的紀念蘇萊曼尼遇害一週年活動，伊朗高級政治和軍事官員，以及該地區許多國家的代表均出席了悼念活動。

據俄羅斯衛星通訊社1月3日報道，在伊拉克首都巴格達國際機場附近，也有大批民眾前來，以紀念蘇萊曼尼遇害一周年。

從社交媒體發布的影片可見，巴格達機場周圍道路交通擁擠。現場民眾或點燃蠟燭，或高舉蘇萊曼尼的畫像，還有人揮舞旗幟並高喊口號。

2020年1月3日，美國在伊拉克巴格達國際機場外發動襲擊，殺死伊朗負責中東軍事行動的重要人物蘇萊曼尼。伊朗總統魯哈尼（Hassan Rouhani）2020年12月30日稱，「只要你們（美國）還存在於這個地區，就意味着我們還沒有進行最後的報復」，並表示，伊朗人民保留為蘇萊曼尼進行復仇的權利 。

報道稱，大批伊拉克民眾1日起就在首都巴格達等地舉行遊行，並在遇襲地建造一座紀念碑，以進行對外國軍隊的抗議活動。