英國法院拒絕將阿桑奇引渡至美國受審

英國倫敦的地方法院1月4日裁定，拒絕按美國的要求將維基解密（WikiLeaks）創辦人阿桑奇（Julian Assange）引渡至美國受審。法官稱，阿桑奇有可能在美國監獄的艱苦狀況下自殺。

地方法官巴雷策（Vanessa Baraitser）裁定，基於阿桑奇的精神健康狀況，引渡將是壓迫性的。她指阿桑奇是抑鬱及有時會感到絕望的男人，他有才智及決心去避過任何由監獄當局實施的防止自殺措施。

美聯社4日報道，美國政府指他們會就裁決提出上訴。阿桑奇的律師則計劃要求英方釋放已被囚於倫敦一所監獄逾1.5年的阿桑奇。

阿桑奇：圖為2016年2月5日，維基解密創辦人阿桑奇在英國倫敦厄瓜多爾大使館的露台發言。（Reuters）

《紐約時報》3日報道，49歲的阿桑奇在美國面臨違反《間諜法》指控，他被指串謀入侵政府電腦，於2010至2011年間獲取並發布美國官方機密資料。若美國法庭裁定所有指控屬實，阿桑奇最高可被判處監禁175年。

如英國法院支持引渡阿桑奇，案件會交予英國內政大臣彭黛玲（Priti Patel）作最終決定，惟此前阿桑奇的法律團隊很可能會提出上訴，令案件在法院審理長達數月之久。

而阿桑奇最終敗訴的話，其法律團隊也可能會試圖把案件提交至歐洲人權法院（European Court of Human Rights）審理，若阿桑奇獲勝，他可能會被釋放。