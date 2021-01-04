美國紐交所將三家中國電訊商除牌　中國稱必將採取行動

美國紐約證券交易所宣布將摘牌三家中國電信運營商，中國外交部2021年1月4日回應稱，中國政府必將採取必要措施，維護中國企業的權益。

綜合媒體2021年1月4日報道，中國外交部網站公開內容顯示，在2021年1月4日記者會上，有記者提問，美國紐約證券交易所對中國聯通（香港）、中國移動和中國電信三家中國公司進行退市處理。

中國外交部發言人華春瑩回應說，中方堅決反對美方將經貿問題政治化，濫用國家力量，泛化國家安全概念，無端打壓中國的企業。美方的有關行徑嚴重違背了美方一貫標榜的市場競爭原則和國際經貿規則。

2021年1月4日，華春瑩在記者會上指出，美國的國際金融中心的地位有賴於全球企業和投資者對其規則制度包容性和確定性的信任。（Reuters）

華春瑩指出，美國近期的一些政治勢力持續無端打壓在美上市的外國公司，反映出其規則和制度的隨意性、任意性和不確定性。美方的行為是非常不明智的，不僅將損害各國投資者的利益，也將直接損害美國國家利益和自身的形象，損害美國資本市場的全球地位。

華春瑩強調，中國政府必將採取必要措施，堅決維護中國企業的合法權益。

路透社稱，紐約證券交易所2020年12月31日發表聲明宣布，為遵守特朗普（Donald Trump）政府禁止美國人投資有軍方背景的中國企業的行政命令，將對中國聯通（香港）、中國移動和中國電信三家中國公司進行退市處理。

根據交易所的聲明，上述三家公司將在2021年1月7日至1月11日期間退市。

特朗普政府2020年11月12日突然公布一項行政命令，禁止美國投資者對中國軍方擁有或控制的企業進行投資。此舉旨在阻止美國投資公司、養老基金和其他機構買賣這些中國企業的股票，這些中國企業2020年早些時候被美國國防部認定為受中國軍方支持。

行政命令2021年1月11日生效，該命令將禁止美國投資者對上述中國企業的證券進行任何交易，同時還禁止美國人在被認定為中國軍事企業的60天內買賣這些企業的證券。