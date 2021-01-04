伊朗革命衛隊扣留懸掛韓國旗運油輪

伊朗半官方的塔斯尼邁通訊社（Tasnim News Agency）1月4日發布照片，顯示懸掛韓國旗的運油輪HANKUK CHEMI（暫譯「韓國化學」號）已被伊朗革命衛隊扣留，並隨同它返回一個伊朗港口。

伊朗革命衛隊稱他們扣留「韓國化學」號的原因，是它「以化學物品污染波斯灣」。

塔斯尼邁通訊社稱，被扣留的外國船員分別是來自韓國、印度尼西亞、越南及緬甸。

Images released by #Iran|ian media Tasnim News of the South Korean Vessel HANKUK CHEMI being escorted back to an Iranian Port by #IRGC Navy after being seized due to "polluting the Persian Gulf" pic.twitter.com/4tDwhsfVjw — Aurora Intel (@AuroraIntel) January 4, 2021

路透社4日引述英國海事貿易行動組織（United Kingdom Maritime Trade Operations）較早時在其網站發布有關消息，稱伊朗部門與一艘商船在霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）發生互動，導致船隻航線改變，以及前往伊朗水域。

路透社稱英國海事安全公司Ambrey辨別出被扣船隻是懸掛韓國旗的運油輪HANKUK CHEMI，稱它看來已被扣留，並已追蹤到它進入伊朗水域，正在前往阿巴斯港（Bandar Abbas）途中。

Ambrey指出「韓國化學」號由DM Shipping Co持有，被扣前離開沙特阿拉伯朱拜勒（Jubail）的石油化工碼頭（Petroleum Chemical Quay）。