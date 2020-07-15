伊朗再現離奇事故　布什爾港口7艘船起火

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伊朗自6月起發生多宗離奇事故，均涉及起火與爆炸。該國半官方的塔斯尼邁通訊社（Tasnim News Agency）7月15日報道，南部布什爾（Bushehr）港口有最少7艘船起火。

國營新聞社「伊朗共和通訊社」（IRNA）較早時報道指，有3艘船首先起火，後來塔斯尼邁通訊社稱，有7艘船陷入火海。當局暫未收到傷亡報告。

伊朗近期出現多宗事故

伊朗帕爾欽（Parchin）自6月起發生多宗離奇事故，包括6月26日曾發生大爆炸，巨型的弧狀火光照亮天空；同日設拉子（Shiraz）停電，當地是一主要空軍基地所在地。德黑蘭北部醫療中心6月30日亦爆炸，造成最少19人死亡。

到了7月2日，納坦茲核設施起火，伊朗原子能組織（AEOI）稱火警或令離心機的研發進度被拖慢數個月。設拉子7月3日發生一場奇怪的大火。阿瓦士（Ahvaz）一間發電廠7月4日發生火警，導致市內部分地區一度停電。

伊朗共和通訊社7月7日報道，德黑蘭南部有工廠爆炸，兩人死亡。伊朗伊斯蘭共和國廣播電視台（IRIB）指，德黑蘭西部7月10日也傳出爆炸聲，部分地區停電，但事件的起因未被公布。英國天空新聞台分析，伊朗發生的事故有可能是由外國發動的連環襲擊。

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