富時羅素7日起把3家中企從全球股票指數中剔除

繼美國紐約證券交易所2020年12月31日宣布啟動對中國3大電訊營運商（中國移動、中國電信和中國聯通）的除牌程序後，英國富時羅素指數（FTSE Russell）2021年1月4日表示，7日起把3家中國公司從其全球股票指數中剔除。

12月31日，紐約證券交易所發表聲明稱，為遵守特朗普政府禁止美國人投資「有軍方背景的中國企業」的行政令，將對中國聯通（香港）、中國移動和中國電信3家中國公司啟動退市程序。（新華社）

據路透社1月4日報道，自1月7日起，將從富時全球股票指數系列以及富時中國A股指數中刪除中國聯合網絡通信集團有限公司（中國聯通）、南京熊貓電子股份有限公司和中芯國際集成電路製造有限公司（SMIC）3家公司的股票。

富時羅素的聲明中提到，已參照美國特朗普（Donald Trump）政府禁止投資被指「有軍方背景中資企業」的行政令，經審核後把一些中資企業移出全球指數。

富時羅素又指，會將中芯國際和海康威視分別從富時中國50指數和富時中國A50指數中剔除。

據悉，包括紐約證券交易所、摩根士丹利資本國際公司（MSCI）、標普道瓊斯指數（S&P Dow Jones Indices）和納斯達克（Nasdaq）在內的其他全球指數提供商，也已將一些公司從基準指數中剔除。