美媒︰白宮曾18次致電　要求佐治亞州州務卿與特朗普對話

美國總統特朗普被指上周六（2日）致電佐治亞州州務卿拉芬斯伯格（Brad Raffensperger）施壓，要求對方找出11,780張選票，令他反勝拜登。美國有線新聞網球（CNN）周一（4日）引述消息指，白宮曾18次致電佐治亞州州務卿辦公室，要求拉芬斯伯格與特朗普通電話。

拉芬斯伯格接受美國廣播公司（ABC）訪問時表示，通電話時主要是特朗普說話，他大部分時間都在聆聽，又指認為自己與特朗普對話並不恰當。

民主黨眾議員劉雲平（Ted Lieu）及賴斯（Kathleen Rice）在事件曝光後，要求聯邦調查局調查事件。

包括《華盛頓郵報》在內美媒等1月3日報道，美國總統特朗普要求佐治亞州務卿拉芬斯伯格「找出11000多票」，讓他可推翻選舉結果。圖為拉芬斯伯格2020年12月14日出席在阿特蘭大舉行的記者會並發言。（AP）

早前包括《華盛頓郵報》在內美媒取得相關錄音，特朗普在與拉芬斯伯格對話中向對方施壓，要求重新檢視選舉結果，又堅持自己於當地勝出，曾提及多個與大選相關的陰謀論，惟拉芬斯帕格回應指，選舉結果正確。特朗普甚至暗示，如拉芬斯帕格不介入，可能面對法律後果，惟仍遭對方拒絕。