美國大選｜特朗普號召支持者1月6日大規模示威　續稱「我們贏了」

美國國會將在2021年1月6日點算美國大選的選舉人票，正式認證大選結果，總統特朗普（Donald Trump）1月1日再發推文，號召支持者當天到首都華盛頓特區示威，以抗議選舉不公。美國媒體報道，華盛頓特區將關閉多條街道，以應對可能出現的大型示威。

特朗普在Twitter發文指，華盛頓特區1月6日早上11時將上演大型示威集會，又稱「停止竊取選舉」（Stop the Steal）。他之後又在另一推文提到，將有大量證據在1月6日提交，強調「我們贏了，大勝！」

The BIG Protest Rally in Washington, D.C., will take place at 11.00 A.M. on January 6th. Locational details to follow. StopTheSteal! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 1, 2021

Massive amounts of evidence will be presented on the 6th. We won, BIG! https://t.co/ymncRrNR5t — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 1, 2021

美國媒體報道，華盛頓特區將在1月5日至1月6日封閉多條街道及實施交通限制，以應對該次示威。

在2020年12月12日舉行的特朗普支持者集會中，華盛頓街頭共有33人被捕，集會期間又出現傷人事件，有4人遭刀傷，也有人中槍。