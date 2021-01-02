美國大選｜特朗普號召支持者1月6日大規模示威　續稱「我們贏了」

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美國國會將在2021年1月6日點算美國大選的選舉人票，正式認證大選結果，總統特朗普（Donald Trump）1月1日再發推文，號召支持者當天到首都華盛頓特區示威，以抗議選舉不公。美國媒體報道，華盛頓特區將關閉多條街道，以應對可能出現的大型示威。

特朗普在Twitter發文指，華盛頓特區1月6日早上11時將上演大型示威集會，又稱「停止竊取選舉」（Stop the Steal）。他之後又在另一推文提到，將有大量證據在1月6日提交，強調「我們贏了，大勝！」

美國媒體報道，華盛頓特區將在1月5日至1月6日封閉多條街道及實施交通限制，以應對該次示威。

在2020年12月12日舉行的特朗普支持者集會中，華盛頓街頭共有33人被捕，集會期間又出現傷人事件，有4人遭刀傷，也有人中槍。

圖為2020年12月12日美國總統特朗普支持者在華盛頓特區與對立的示威者打鬥。（Reuters）

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