沙特與多個阿拉伯國家同意與卡塔爾恢復關係

沙特阿拉伯外長費薩爾（Faisal bin Farhan Al-Saud）1月5日表示，該國與阿聯酋、巴林及埃及都同意與卡塔爾恢復正常關係。

沙特王儲穆罕默德（Prince Mohammed bin Salman）在海灣阿拉伯國家合作委員會（Gulf Cooperation Council）峰會上表示，阿拉伯世界需要團結應對伊朗在核計劃、彈道導彈等威脅，因此國際社會應攜手保障區內及世界和平。

與會各國同意在推行獨自的外交政策，同時遵從不干預其他國家政策的原則。卡塔爾則同意凍結在世貿等組織的國際法律爭議，並與沙特等較早時遭杯葛的國家簽訂互不侵犯條約，避免在媒體戰上針鋒相對。

不過沙特等國向卡塔爾提出的13項政治要求，包括結束對穆斯林兄弟會（Muslim Brotherhood）的支援、結束包括半島電視台（Al Jazeera）等傳媒之要求則沒有提及。卡塔爾曾表示，在科威特的談判協調中，稱有關要求會導致各方在外交事務喪失主權，更成為沙特阿拉伯的棋子。

今次沙特與卡塔爾破冰，被視為利雅德政府試圖為美國總統當選人拜登（Joe Biden）上台後改善雙方關係鋪路，同時亦憂慮中東國家的杯葛持續，會讓土耳其和伊朗有機可乘，拉攏卡塔爾。