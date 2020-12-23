特朗普或赦免沙特王儲？　卡舒吉案給拜登留下的外交難題

美國總統特朗普也許會趁離任之前大赦家屬親信，甚至可能史無前例地特赦自己，這些猜測與傳言都已不是新聞了。不過《華盛頓郵報》12月22日透露，沙特政府也希望特朗普能特赦沙特王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman），避免他因兩年前下令殺害記者卡舒吉（Jamal Khashoggi）捲入相關訴訟。不管特朗普最終決定為何，卡舒吉案都將成為拜登政府面臨的棘手難題。

在卡舒吉案發生之前，穆罕默德被認為是年輕有為的改革者，他向世界宣傳沙特決心擺脫對石油的單一依賴，並期望通過打造科技新城Neom等大項目，成為能夠吸引投資和技術的中東熱土。但2018年10月5日的卡舒吉案改變了一切，名字簡稱為「MBS」的穆罕默德從改革者成了聲名狼藉的「骨鋸先生」（Mr. Bone Saw）——很可能由他派出的暗殺小隊以鋸頭肢解了卡舒吉。

美國總統特朗普因沙特大量向美購買武器，而對該國相當縱容。（路透社）

當天，沙特異議記者卡舒吉走進沙特駐土耳其使館後，再也沒能走出來。穆罕默德親信率隊的一支15人「暗殺小隊」提前埋伏在此，將其殺害肢解，然後登上沙特主權基金（PIF）的飛機返回沙特。該案引起了國際轟動，諸多逐漸浮出水面的殘忍細節更讓它持續佔據新聞頭條。而之後無論是聯合國特別調查小組，還是美國中情局（CIA）的報告，都得出了穆罕默德與此案逃脫不了關係的結論。

不過，在特朗普政府的庇護下，穆罕默德並未付出什麼代價。據記者伍德沃德（Bob Woodward）指出，特朗普曾得意吹噓，「我成功救了他（穆罕默德）一命（saved his ass），讓國會沒繼續對他窮追猛打。」但拜登透露的信號表示，他會重新追究卡舒吉案，他在今年卡舒吉遇害兩周年紀念活動上發表演講，點名道姓譴責穆罕穆德，還承諾重新評估美國和沙特的關係。

起訴外國領導人有成功先例

因此，在特朗普即將離任之際，沙特希望這位老朋友能最後做個順水人情，特赦穆罕默德，使王儲從法律訴訟中脫身。今年10月20日，卡舒吉的未婚妻堅吉茲（Hatice Cengiz）以及「阿拉伯世界現在需要民主」（DAWN）組織聯合入秉哥倫比亞特區聯邦地區法院，起訴王儲等人折磨並殺害卡舒吉。

此前，流亡在加拿大的前沙特情報人員薩特（Saad Aljabri）也在美國發起了類似的訴訟，薩特是沙特前王儲默罕默德納伊夫（Mohammed bin Nayef）的親信，兩人都與美國情報界共事逾10年，深受美方信任，但都被現王儲通過權力鬥爭拉下馬。

卡舒吉案引起世界關注。（Getty Images）

這類起訴外國領導人的訴訟困難程度可想而知，但還是有先例可循。美國1991年《酷刑受害者保護法案》規定，可對「代表外國官方進行折磨或法外謀殺」的個體發起民事訴訟，代表案例為1992年美國修女奧蒂茲（Dianna Ortiz）訴危地馬拉國防部長Héctor Gramajo案，奧蒂茲曾被危地馬拉軍方綁架折磨了24個小時，她最後勝訴並獲得500萬美元的賠償。

另外，即使穆罕默德接任其父的王位，成為一國之首，也無法享有豁免權。美國聯邦最高法院2010年曾明確裁定，《1976年外國主權豁免法》不適用於外國元首。

美政府掌握關鍵證據

因此，堅吉茲訴沙特王儲案存在一定可能的勝算，但官司最終會走到哪一步，大概率會取決於美國政府的取態。因為該案的關鍵證據——土耳其官方在沙特使館中竊取到的錄音（包括穆罕默德身邊人和暗殺小組的前期溝通準備，以及整個殺人過程），還有CIA對於此案的完整報告，仍然處於保密之中。其中雖然沒有證明穆罕默德親口下令殺害卡舒吉的鐵證，但有大量的間接證據，將是法官裁決的關鍵。

特朗普政府過去一直以國家安全為由，拒絕公開相關資料。不過，在今年8月，「開放社會司法倡議」（OSJI）入稟紐約南區法院，要求特朗普政府根據 《資訊自由法》（FOIA）公開錄音和CIA報告。法官早前（12月9日）裁決，特朗普政府需在兩周內提交為何無法公開錄音等材料的完整報告。該案預計於明年1月6日完結，屆時法院將裁定美國情報總監辦公室是否有權拒絕公開資料。

隨着官司的步步推進，沙特自然希望提前取得赦免，而無論特朗普如何抉擇，都會給拜登留下外交難題。如果特朗普答應了這一請求（可能著眼於下台後繼續在沙特獲取商業利益），本已淡出公眾視野的此案勢必立即成為焦點，那麼拜登政府將迅速面臨在外交層面上懲罰沙特的壓力，在上任初期分散他的注意力，也考驗他是否能兌現調整兩國關係的承諾。拜登最後如何能既滿足國內輿論，又不對兩國關係造成太多實質損害，這就成了難題。

2018年10月19日，美國進步派在白宮外舉行抗議活動，要求特朗普當局為卡舒吉伸張正義（Getty Images）

而如果特朗普未實行赦免，將訴訟這一燙手山芋留給了拜登，情況則似乎更加棘手。假如法院明年裁決無需公開錄音等材料，美國進步派勢必會呼籲拜登政府主動公開，他會如何回應？政府又是否會積極配合哥倫比亞特區地方法院索求相關資料的要求？

當然，拜登政府可將此當做單純的法律問題，全權交由司法系統處理，但該案不可避免地會外溢至外交，例如一旦美國法院最後判穆罕默德罪成，就會鬧出不小的外交風波。拜登不可能完全置身事外。

整體而言，卡舒吉案就是拜登政府與沙特關係之間的一顆炸彈，而考慮到拜登此前對沙特放出狠話，他的對策就會受到更多審視。他會繼續延續奧巴馬那種對沙特人權問題高高舉起、輕輕放下的路線，還是考慮到穆罕默德將長期執政、沙特人權問題可能越發嚴重的情況下，真正重新調整兩國關係？

畢竟，美國通過頁岩氣革命後無需依賴中東石油，其外交重點也越發東進至印太地區，再加上沙特與以色列的關係也已暗中轉圜，兩國的同盟基礎不似往日堅固。拜登會否以卡舒吉案為起點，調整美國對沙特或整個中東的策略？時間會給我們答案。