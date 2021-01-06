黑人Jacob Blake遭連開7槍案　檢方決定不起訴涉案警員

美國威斯康星州基諾沙縣（Kenosha）地方檢察官決定，將不會起訴向黑人布萊克（Jacob Blake Jr）連開7槍的白人警員謝斯基（Rusten Sheskey），原因是難以證明警員不是為保護自己而開槍。

圖為1月5日，基諾沙縣地方檢察官格雷夫利（Michael Graveley）記者會上宣布不起訴槍擊Jacob Blake的警員的決定。（Reuters）

事件發生在2020年8月，布萊克（Jacob Blake）因與一名女性爭執，在企圖登上一輛汽車時遭警員謝斯基從背後連開7槍。布萊克送院後雖然成功撿回一命，但下半身因槍傷癱瘓。

事件正值黑人的命也是命（BLM）示威浪潮期間發生，基諾沙縣連日爆發示威騷亂。

基諾沙縣地方檢察官1月5日表示，經詳細調查及翻閱證供後，決定不會向謝斯基提出起訴。

事發當日附近拍攝的影片雖然未有看清楚，但布萊克當時正手持一把刀，而警員和目擊者供述時也稱布萊克在最後一刻一度轉向謝斯基，因此難以證明謝斯基不是為保護自己而開槍。

布萊克的家人對決定感到失望，美國全國有色人種協進會（NAACP）刑事司法委員會主席普林斯（Corey Prince）亦表示，檢察官的決定證明黑人在2021年的美國仍然不安全。外界預料檢察官的決定，將引發新一輪的抗議示威。