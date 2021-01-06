港版國安法｜歐盟：香港不再容許政治多元　英國：中港打壓異見

香港逾50名泛民人士1月6日早上因涉嫌違反國安法遭警方上門拘捕後，歐盟同日發聲要求香港政府釋放被捕人士，並指事件反映香港不再容許政治多元。歐盟外交事務發言人斯塔諾（Peter Stano）指，歐盟正考慮最好的回應措施，不排除對華施加制裁。

斯塔諾在記者會表示，拘捕事件發出「香港不再容許政治多元」的信息，他批評港區國安法是用來理制異見，扼殺香港人的人權和政治自由，呼籲香港政府立即釋放所有被捕人士，他又稱歐盟「目前正分析形勢判斷需要如何回應，當中有其他不同可能性，例如是制裁。」

英國外相藍韜文（Dominic Raab）亦發表聲明，指拘捕事件是嚴重侵害香港在《中英聯合聲明》保障的權利和自由，稱事件反映香港和中國政府故意誤導全球有關港區國安法看真正目的，就是打壓異見和政見不同的人。

他強調，英國不會背棄香港市民，並會繼續向BNO持有人提供在英國居住和工作的權利。

▼逾50名民主派初選參選人被捕▼

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澳洲：國安法侵蝕自治和法治

澳洲外交部長佩恩（Marise Payne）同日稱，澳洲政府關注事件，駐港總領事館密切監察事態發展。她指，澳洲已經持續表達關注，《港區國安法》侵蝕香港自治、民主原則和法治。

香港逾50名民主派人士6日早上先後被警方上門拘捕，被指參與或舉辦2020年民主派初選，涉嫌違反《港區國安法》中的「顛覆國家政權」罪。初選52名候選人除已在囚或已流亡海外者，6日全部被捕，包括初選發起人戴耀廷。

中國外交部發言人華春瑩對此表示，支持香港警方依法履職。