美媒：拜登擬任命奧巴馬舊將出任副國務卿等要職　加蘭成司法部長

美國總統當選人拜登（Joe Biden）將在1月20日就任，美國媒體1月5日引述消息人士指，拜登和幕僚已開始安排國家安全委員會和國務院的高級官員人選，其中副國務卿及副國安顧問等關鍵職位，都找來前總統奧巴馬（Barack Obama）時期的老手擔任。另外司法部長一職則會由聯邦上訴法院法官加蘭（Merrick Garland）出任。

《政治報》網站（Politico）報道，據2名熟悉拜登政權交接團隊的消息人士指，在國務院方面，資深外交人員舍曼（Wendy Sherman）會獲提名為副國務卿。舍曼曾在奧巴馬執政時期擔任負責政治事務的國務次卿，她也是伊朗核子協議的主要談判代表。

其中一位消息人士指，另一名資深外交人員紐蘭（Victoria Nuland）會獲提名為負責政治事務的國務次卿。紐蘭也曾在奧巴馬政府任職，當時是助理國務卿，負責歐洲及歐亞事務。

消息人士說，在國家安全委員會方面，國務院前官員芬納（Jon Finer）會被任命為副國家安全顧問。芬納本來是記者，於2009年被招攬進奧巴馬政府，他擔任過不同職位，曾替時任副總統拜登撰寫外交政策講稿。

報道指，上述名單與更多國家安全及外交政策方面的人選，最快可能於本周內一併公布。