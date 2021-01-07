新冠肺炎｜英國單日確診及死亡人數均創新高　政府宣布取消公開試

英國的新型冠狀病毒（COVID-19）疫情未有放緩，當地連續兩天錄得6萬宗以上確診個案，並且在1月6日有超過1000人喪生，再次打破新高。

英國衛生部門的數據顯示，全國在5日新增60,916宗確診個案後，6日再多62,322人受感染，至今共有2,836,801人確診。另外當地在6日有1,041人病歿，天空新聞（Sky News）指，今次是疫情爆發以來，第十日錄得單日千人以上喪生。

報道亦指，截至4日，英國共有30,451名新冠病人留醫，是首度有3萬人以上在醫院接受治療，而截至5日，有2,645名病人需要靠呼吸機協助維持生命。

首相約翰遜（Boris Johnson）指，病毒變種導致出現前所未見看確診人數，因此政府別無他法下再次封地。他強調，封城期屆滿後不會即時取消所有措施，而是循序漸進地恢復正常生活。

受到疫情影響，教育大臣韋廉信（Gavin Williamson）6日宣布，今年在英格蘭地區的中等教育普通證書（GCSE） 、高級程度會考（A-level）及高級補充程度會考（AS-level）會取消，由教師評估取代。

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