社交平台抹走特朗普？　FB譴責國會騷亂兼刪片　Twitter警告封號

美國一些組織倡議將特朗普總統從社交媒體平台中移除，Facebook週三譴責美國國會的暴力抗議，稱「是一種恥辱」，正積極審查和刪除相關違規內容，但沒有說特朗普總統將被從社交媒體平台移除。而在TWITTER 方面，特朗普呼籲支持者回家的視頻，先是被禁止LIKE和SHARE，數小時後，記者發現FB和TWITTER上該視頻都已經被刪，關閉留言功能12小時，甚至警告將永久封鎖特朗普賬號。

TWITTER上特朗普呼籲示威者回家的視頻下午根本無法按「喜歡」或者分享。暗示副總統邁克·彭斯（Mike Pence）缺乏「要做應做的事情的勇氣」的推文也是同樣狀況，相關帖子下有一段提示：有關選舉欺詐的主張存在爭議，並且由於存在暴力風險，因此無法回覆，轉發或喜歡此推文。

TWITTER上特朗普呼籲示威者回家的視頻下午根本無法按「喜歡」或者分享

幾小時后，相關視頻推文已經被Twitter刪除。推特禁止留言功能12小時，更警告假如再違反公民品德或者用暴力威脅，將永久刪除賬號。

幾小時後相關視頻推文已經被刪。

美國反誹謗聯盟組織（Anti-Defamation League）週三呼籲將特朗普從社交媒體平台中刪除，鑒於其煽動暴力的行為。

社交平台Facebook發言人安迪·史東（Andy Stone）在給CNN美國有線電視新聞網的一份聲明中說：「今天在國會大廈內發生的暴力抗議是一種恥辱。」「我們禁止在平台上煽動暴力。正在積極審查和刪除任何違反這些規則的內容。」他說民選官員同樣要遵守相關規則并無豁免。

CNN指Facebook仍未刪除特朗普暗示副總統邁克·彭斯（Mike Pence）缺乏「要做應做的事情的勇氣」的貼文，也還沒有刪除特朗普對支持者的最新短片。

然而華盛頓時間晚上7點，FB上該視頻已經被刪除，剩下純文字。

華盛頓時間晚上7點，FB上特朗普對支持者的最新視頻信息已經被刪除，剩下純文字。