美國前陸軍遊騎兵議員受困議事廳　「以為我們要殺出血路」

美國國會經歷近代前所未見的場面。總統特朗普（Donald Trump）的支持者1月6日闖進國會，正在舉行聯席會議確認選舉結果的議員慌忙走避。曾於伊拉克服役的科羅拉多州民主黨籍眾議員克羅（Jason Crow）憶述當時的情況，說以為他們要自行殺出一條血路。

示威者闖進國會後幾分鐘就已經走到眾議院的廊台，敲打大門，一班議員受困。曾經是美國陸軍遊騎兵的克羅將同僚從被堵住的門帶到廊台裏面，協助他們戴起防毒面罩，並叫他們脫掉所有眾議員都有的胸章。

圖為2021年1月6日，美國有示威者闖進國會，議員撤離眾議院議事廳。（美聯社）

克羅於是拿出唯一的武器戒備——一枝筆。15分鐘後，國會警察和特別武器和戰術處成員開始拯救行動，為議員開路離開。持槍警察負責帶路，議員經過的地方都一片混亂。有警察堵住門阻止示威者闖進，其他人將示威者按於地上讓議員經過。

克羅形容，當時自己進入了遊騎兵的狀態，大部份議員不懂得用面罩，於是就教他們，並負責殿後，等到所有議員都離開，自己才離開議事廳。警察帶他們走到地下迷宮前往安全的地方，克羅再致電妻子報平安。他表示，沒想過美國會發生這種事，「這是非常非常黑暗的一天，我們有很多工作要做。」

▼想觀看美國示威者佔領國會的相片，請點擊以下圖輯：