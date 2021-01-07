美媒：共和黨領袖尋求踢走特朗普　內閣醞釀引用第25修正案

美國總統特朗普（Donald Trump）的支持者1月6日衝擊國會。美國有線新聞網路（CNN）報道，愈來愈多共和黨領袖和內閣官員認為特朗普應該於1月20日前下台。其中四人呼籲引用美國憲法第二十五修正案，另外兩人則表示特朗普應該被彈劾。

報道引述一名現任共和黨民選官員表示：「他（特朗普）必須被彈劾和罷免」。

一名前高級官員表示，特朗普的行為極其惡劣，足以讓他在任期僅剩這麼短的時間內被免職。這位前官員表示：「我認為這對整個體制的巨大衝擊」，「此後你怎麼能讓他留任兩個星期呢？」

報道指，即使是在特朗普任期的最後階段，通過彈劾和罷免特朗普，參議院隨後也可能投票取消特朗普再次擔任聯邦公職的資格。

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有共和黨消息人士透露，有內閣成員已經初步討論援引美國憲法第二十五修正案，罷免特朗普。不過未知會否取得足夠內閣成員支持。如果副總統彭斯（Mike Pence）和大多數內閣成員投票通過將能夠基於特朗普無法「行使職權和履行職責」而罷免他。

美國眾議院司法委員會成員發表聲明稱，委員會成員敦促副總統彭斯和特朗普的內閣成員援引美國憲法第二十五修正案，罷免特朗普。聲明稱，特朗普當日發布的影片反映他精神不健全，仍然無法處理和接受選舉的結果。