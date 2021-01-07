特朗普支持者闖入佩洛西辦公室　還寫字條留言：我們不會退縮

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美國總統特朗普（Donald Trump）支持者1月6日在國會認證大選結果時闖入國會大樓。部分人同時闖入民主黨籍眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）的辦公室，並大肆破壞。有人在辦公室留言稱：「我們不會退縮。」

圖為1月7日美國國會眾議院議長佩洛西辦公室門前一個標誌遭闖入國會大樓的示威者破壞。（AP）

部分示威者闖進佩洛西的辦公室，他們撕走牆上照片，翻轉室內家俱。有人用紅色墨水在一個文件夾上寫着「我們不會退縮」（WE WILL NOT BACK DOWN）的字句，並將其放置在辦公室書桌的鍵盤上。

↓示威者闖入佩洛西辦公室

↓有人用紅墨水留言：

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佩洛西是民主黨籍的資深國會議員，她1月3日再度被選為眾議院議長。

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