特朗普支持者衝擊國會　美國人毋庸置疑在目擊政變

1月6日的美國，正目擊着一場由敗選總統發動的政變。他的支持者衝擊國會，他們高呼着總統的名字，一度佔領主席台。所有國會的議員需臨時疏散，警衛緊閉大門持槍戒備。國民警衛軍出動發射催淚彈與橡膠子彈，有示威者被擊中死亡。

圖為1月6日，特朗普的支持者衝擊國會大樓，有人揮動着特朗普的旗幟。（Reuters）

這無疑是一場政變，特朗普（Donald Trump）利用社交平台呼籲支持者6日發動示威，直接煽動這場暴動。數以萬計的支持者響應號召，衝擊正在點算選舉人票的國會大樓，他們的目的是推翻美國民選的有效性，阻止國會確認拜登（Joe Biden）當選總統。

這讓人回憶起1991年蘇聯的八一九事件，或1993年的俄羅斯未遂政變。唯一不同的是，特朗普未得到軍方的支持，沒有武裝部隊的介入，沒有砲彈攻擊白宮。

但不可思義的是，特朗普未有在示威者闖入國會大樓期間，宣布自己登上王位，反而拍攝片段呼籲示威者回家。未知他到底是未有預期到事態的發展，還是天真的認為政變可以「Law and Order」地進行。

圖為1月6日，國會保安人員持槍防止示威者再次闖入國會議事廳。（AP）

隨着混亂蔓延，特朗普兒子小特朗普（Donald Trump Jr.）在社交網站上發言「這是錯誤的，這不是我們（應做到事）」，但事實示威者只是順應他和他父親的意願。特朗普在這4年間不斷攻擊美國自身的民主制度，從否定2016年大選（即使他勝出）、否認自己串通俄羅斯、到2020年的企圖癱瘓郵政阻礙投票、安插保守派大法官至最高法院、否定敗選、要脅州政府推翻投票結果等等，這些都可理解為特朗普為發動政變所做的安排。

很多人，包括共和黨人已警告過，特朗普在社交網站上有着驚人的破壞力，他的「解放」密歇根州差點釀成恐怖襲擊。今天再次驗證他的煽動足以殺人，在混亂的衝突中，最少已造成一人死亡，

4年來，特朗普被一些人形容為獨裁者，只是美國制度對他的權力制衡，讓他無法隨心所欲。這會是美國歷史上的一頁，讓世界見證，特朗普當選總統以來美國最黑暗的一天。