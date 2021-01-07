巴西聖保羅政府：中國科興疫苗在當地後期測試有效率為78％

香港政府向多間藥廠採購新冠疫苗，當中包括中國科興生物（Sinovac）研發的疫苗（簡稱「科興疫苗」）。巴西聖保羅（Sao Paulo）政府1月7日證實，科興疫苗在巴西的後期臨床測試有效率為78%。此數字低於土耳其方面之前公布的數字91.25%。

聖保羅政府亦指出，負責當地測試的布坦坦研究所（Butantan Institute）已在1月7日早上向巴西衛生監督局（Anvisa）提交科興疫苗的有效率數據，以申請疫苗的緊急使用授權。州長多利亞（Joao Doria）重申有意在1月25日開始為民眾接種疫苗。

在此之前，土耳其研究人員2020年12月24日稱，根據在當地第3期臨床試驗的中期數據顯示，科興疫苗有效率為91.25%。

土耳其仍在展開科興疫苗的第3期臨床試驗，圖為土耳其一名參與計劃的民眾接種疫苗（AP）

巴西之前本來打算在2020年12月23日公布疫苗測試結果，但之後決定押後，《華爾街日報》當時報道，延後公布結果的要求是由科興親自提出，原因是指希望等待在其他地方測試的結果，綜合分析後才公布。

圖為巴西聖保羅州長多利亞（Joao Doria）2020年12月30日向記者展示科興疫苗產品（Getty）

巴西聖保羅州（Sao Paulo）衞生官員在2020年12月底曾指，科興疫苗的有效率在50%至90%之間。

科興已經與多國簽訂疫苗供應合約，除了巴西、土耳其外，也包括智利、新加坡、烏克蘭、泰國，巴西與印尼都擬在1月展開疫苗接種計劃。

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