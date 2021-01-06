新冠肺炎｜疫苗劑量能否減半　美國官員與莫德納正展開研究

美國繼續展開新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫苗接種計劃，但疫苗數量不足，整體接種進度緩慢。美國媒體1月5日報道，美國國家衛生研究院（NIH）正與莫德納（Moderna）公司研究能否把疫苗的劑量減半，以使疫苗供應量增加一倍。

圖為12月30日，美國副總統當選人賀錦麗，接受莫德納疫苗接種。（Reuters）

NIH疫苗研發中心主任瑪斯科拉（John Mascola）接受美國《紐約時報》訪問，透露有關消息。瑪斯科拉表示目前美國接種進度緩慢最大原因是行政問題而非疫苗供應不足，但疫苗供應數量並非充裕確實是個問題，因此需要找出辦法解決。

美國疫苗研發計劃曲速行動（Operation Warp Speed）首席顧問斯拉維（Moncef Slaoui）接受哥倫比亞廣播公司（CBS）訪問時表示，當局正與莫德納和美國食品暨藥物管理局（FDA）討論有關想法。

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斯拉維指出莫德納一份初期研究顯示，接種兩劑50微克疫苗的測試者，免疫反應與接受兩劑100微克疫苗的測試者似乎沒有分別。有關研究已獲瑪斯科拉及國家過敏症和傳染病研究所（NIAID）所長福奇（Anthony Fauci）確認。

當局有意擴大測試範圍，以確認將每劑疫苗減半是否有同樣效果，預計研究需時兩個月。若然成功，可以大幅增加疫苗供應量一倍。