Elon Musk取代貝佐斯成全球首富　稱賺錢為幫地球物種移民火星

美國傳媒1月7日報道，Tesla創辦人馬斯克（Elon Musk）坐擁逾1850億美元身家，取代亞馬遜（Amazon）創辦人貝佐斯（Jeff Bezos），成為全球首富。成爲首富的馬斯克昨日發推

Tesla股價在7日早段升超過5%，迫近800美元歷史高位，彭博社（Bloomberg）指，馬斯克的身家升至1,885億美元，以15億美元之差力壓貝佐斯，取代對方自2017年以來的全球首富地位。

Tesla的股價在2020年急增，令馬斯克的身家即時水漲船高。（Reuters）

在成爲首富後，馬斯克在Twitter解釋，愛財的原因並非人們想像的 ，其實他可以用來消閑的時間很少，也沒有度假屋或別墅那類東西。

我一半的錢將用於幫助解決地球上的問題，另一半用於幫忙在火星上建立一個自給自足的城市，以確保所有物種生命的延續，以防當地球受流星撞擊、或發生第三次世界大戰我們自我毀滅之時，不要像恐龍一般絕種。 Elon Musk

About half my money is intended to help problems on Earth & half to help establish a self-sustaining city on Mars to ensure continuation of life (of all species) in case Earth gets hit by a meteor like the dinosaurs or WW3 happens & we destroy ourselves — Elon Musk (@elonmusk) October 12, 2018

現年49歲的馬斯克的身家在2020年以火箭式急增，由年初的270億美元、排名僅僅在50名以內，不過受到公司利潤表現持續向好，再加上獲納入標普500指數及獲華爾街投資者看好，股價在去年一共急升743%，亦令他或成為史上財富增長速度最快的人。

馬斯克除了在Tesla發展電動車外，他旗下的SpaceX亦積極拓展太空市場，並表示希望利用自己的財富造福人類，帶領人類進入太空旅行時代。