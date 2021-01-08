波音向美國支付25億美元　就737 MAX致命空難案和解

美國司法部1月7日表示，飛機製造商波音（Boeing）同意支付25億美元，就當局刑事調查兩宗737 MAX客機致命空難達成和解。

波音737 MAX客機在2018及2019年分別發生致命意外，印尼獅子航空及埃塞俄比亞航空的該型號客機墜毀，造成合共346人喪生。事件亦導致該型號飛機停飛20個月，直到波音公司2020年11月完成解決安全問題後才再次投入服務。

美國司法部之後就事件進行刑事調查，指控波音員工誤導美國聯邦航空管理局（FAA）、隱瞞重要資料等，妨礙政府認證飛行安全的能力，因此起訴該公司一項企圖欺詐美國罪。

波音737客機被停飛20個月後，在2020年11月獲航空部門批准復飛。圖為美國航空公司的同型號客機在12月29日再次投入運作，由邁阿密前往紐約。（Reuters）

根據協議，波音須繳交2.436億美元罰款、向受影響航空公司乘客賠償17.7億、以及設立一個5億美元受益基金，為受害者家人及親屬等提供補償。假如波音公司遵守協議內容，當局會在三年後撤銷控罪。

波音行政總裁卡爾霍恩（David Calhoun）在聲明表示，和解協議適當地反映公司對自身價值和期待的不足。