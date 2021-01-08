新冠疫苗｜巴西宣布擬購1億劑中國科興疫苗

巴西衞生部長帕祖洛（Eduardo Pazuello）7日宣布，巴西聯邦政府已與聖保羅州布坦坦研究所（Butantan Institute）簽訂協議，計劃購買1億劑由北京科興中維生物技術有限公司研發的「克爾來福」（CoronaVac）疫苗。

他稱研究所4月底之前交付首批4600萬劑疫苗，其餘5400萬劑計劃在2021年內交付。

帕祖洛強調，布坦坦研究所的所有克爾來福新冠疫苗都將被納入國家免疫計劃當中，並按比例公正地分配給各州使用。巴西最快會在1月20日開始接種新冠疫苗。

2020年12月18日，聖保羅布坦坦研究所與中國科興生物合作研發的新冠新型冠狀病毒疫苗從中國抵達巴西聖保羅。 （Alexandre Schneider/Getty Images)

香港政府採購的新冠疫苗，亦包括中國科興研發的產品。

科興已與多國簽訂疫苗供應合約，除巴西、土耳其外，也包括智利、新加坡、烏克蘭、泰國。除了巴西，印尼都擬在1月展開疫苗接種計劃。

巴西聖保羅（Sao Paulo）政府1月7日證實，科興疫苗在巴西的後期臨床測試有效率為78%，接種疫苗的測試者未有出現重症病例。這數字低於土耳其方面之前公布的數字91.25%。