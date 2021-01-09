新冠肺炎｜英國單日1325死再創新高　倫敦宣布進入重大事故狀態

英國的新型冠狀病毒（COVID-19）疫情持續嚴峻，當地在1月8日錄得破紀錄的單日死亡數目，首都倫敦則因應疫情，宣布進入「重大事故」狀態。

倫敦市長簡世德（Sadiq Khan）宣布倫敦進入「重大事故」狀態，他表示平均每30名倫敦人就有1人受感染，指醫護即使盡心盡力，惟確診人數急劇上升，醫院面臨難以承受的風險。他警告，除非病毒擴散速度迅速下降，否則病床供應在未來數周會供不應求。

簡世德呼籲民眾盡量留在家中，稱倫敦人為此要繼續作出巨大犧牲，如非必要就避免出門。

英國進入新一輪封城，倫敦地標聖保羅大教堂附近街頭在1月8日顯得非常冷清。（AP）

「重大事故」是指情況超出日常運作的程度，而且可能導致人命、福利、必要服務、環境或國家安全面臨嚴重傷害、破壞、停頓或威脅等，同時容許各緊急服務部門協調，倫敦亦可要求其他地區提供協助。

至於全英國的疫情仍未有放緩迹象，當地在8日新增68,053宗確診個案，並再多1,325人死亡，超越去年4月21日有1,224人喪生的新高。目前英格蘭地區已經再次實施封城令，務求阻止病毒擴散速度，但衛生官員估計，死亡人數會持續上升，因此呼籲大家為了保護至親好友，應留在家中，減輕醫療體制的壓力。

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